نائب: نرفض الترشيح للوزارات وفق البوابة الألكترونية

نائب: نرفض الترشيح للوزارات وفق البوابة الألكترونية
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بغداد/شبكة أخبار العراق- انتقد النائب يوسف الكلابي القيادي في ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي، الثلاثاء، الطريقة الالكترونية لاختيار الوزراء التي اعتمدها المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة عادل عبد المهدي ، وفيما وصفها بـ”الفاشلة” ولا تنسجم مع الواقع، أكد ان الكتل السياسية لازالت متمسكة بتقديم مرشحيها لشغل الوزارات في الحكومة المرتقبة.وقال الكلابي في حديث صحفي له اليوم: ان “البوابة الالكترونية التي اطلقها المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة عادل عبد المهدي، لاختيار كابينته الوزارية تعتبر (فاشلة) كونها لاتنسجم مع الواقع، اذ ان عدد المتقدمين لشغل الوزارات سيبلغ الالاف ويستغرق وقتا للاطلاع على سير المتقدمين ومقابلتهم، وهذا مايتقاطع مع مهلة الـ30 يوما التي يمنحها الدستور للمكلف بتشكيل الحكومة لتقديم اسماء وزراءه “.واضاف  ان “طريقة عبد المهدي الالكترونية لا تنسجم مع الواقع ولن يوفق فيها”، منتقدا إياه بالقول: “انت كلفت باختيار وزارء وليس موظفين لتفتح التقديم الكترونيا”.وبشأن استحقاقات الكتل الانتخابية ومدى تأثرها بفتح التقديم الالكتروني لاختيار الوزراء الجدد، أكد الكلابي أن “الكتل السياسية لازالت متمسكة باستحقاقاتها ، وملتزمة بتقديم خمسة مرشحين لشغل كل وزارة قد تكون من نصيب كتلة معينة، “مبينا ان “التقديم الالكتروني وسيلة اضافية لما تقدمه الكتل من مرشحين للوزارات “.

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