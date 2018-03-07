نائب: هيئة المنافذ خاضعة لرغبات الفاسدين

نائب: هيئة المنافذ خاضعة لرغبات الفاسدين
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أنتقدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الاربعاء، قرارات نقل مدراء أمن منافذ البصرة الى العاصمة بغداد.وقالت نصيف في بيان لها اليوم: “من المؤسف ان مدراء أمن منافذ البصرة يتم نقلهم الى بغداد دون أي مسوغ أو سبب منطقي، ما يؤكد صحة الفرضية حول وجود تدخلات من قبل تجار فاسدين ومعروفين بإدخالهم أغذية فاسدة ومسرطنة، فهؤلاء طلبوا من رئيس قائمة انتخابية نقل المسؤولين عن منع الاغذية المسرطنة مقابل دعم قائمته بالمال السحت الحرام، وبالتالي حصلت تنقلات مريبة ثمنها حياة العراقيين”.وبينت، ان “الكوادر الأمنية في منافذ البصرة تمكنت من ضبط شحنة الدجاج الصيني المسرطن وأدوية وأغذية فاسدة وحليب غير صالح للاستهلاك البشري وسجائر مهربة والعديد من المواد، وهذا الحرص والإخلاص الشديد في العمل تسبب بخسائر فادحة لتجار فاسدين ومهربين”.وطالبت نصيف “الشرفاء بإنصاف العناصر الكفوءة من ظلم الفاسدين وعدم السماح لضعاف النفوس بتحقيق اهدافهم المشبوهة” معربة عن “أسفها للطريقة التي يجازى بها من قاموا بضبط شحنات الدجاج الصيني وأنقذوا الناس من أدوية فاسدة والعديد من المواد المسرطنة ووضعوا حداً لعمليات التهريب”.

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