نائب: وزارتي المالية والنفط ونواب الوسط والجنوب اعترضوا على تمرير تعديل المادة 12 من الموازنة

نائب: وزارتي المالية والنفط ونواب الوسط والجنوب اعترضوا على تمرير تعديل المادة 12 من الموازنة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف رئيس كتلة الآمال النيابية ياسر الحسيني، اليوم الاثنين، عن 3 جهات حكومية معترضة على تمرير تعديل اصل قانون الموازنة داخل مجلس النواب .وقال الحسيني في حديث صحفي ،إن” وزارتي المالية والنفط وديوان الرقابة المالية قدموا اعتراضا على تمرير اصل تعديل المادة 12 “.وأضاف ان ” الكتل السياسية اتفقوا على عقد جلسة البرلمان وتمرير تعديل قانون الموازنة”، مشيرا إلى أن “نواب جبهة الوسط والجنوب لديهم تحفظ واعتراض على تمرير قانون الموازنة”.ولفت الى ان ” مخالفات دستورية كبيرة تلقي بظلالها على الموازنات اللاحقة بسبب تمرير تعديل قانون الموازنة دون الاخذ بنظر ملاحظات النواب “. 

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