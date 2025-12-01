نائب وزير الخارجية الأمريكي يصل بغداد

يغداد/ شبكة أخبار العراق- وصل نائب وزير الخارجية الأميركي لإدارة الموارد مايكل ريغاس إلى العاصمة العراقية، في زيارة تهدف إلى تعزيز الشراكة بين بغداد وواشنطن، ودعم الجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز السيادة والاستقرار والازدهار في البلاد.

واستقبل ريغاس، في مطار بغداد الدولي، القائم بأعمال السفارة الأميركية في العراق، جوشوا هاريس، وفق تدوينة للسفارة نشرتها على منصة إكس.

وبحسب ما ورد في التدوينة، تُعزّز هذه الزيارة العلاقات بين الولايات المتحدة والعراق من خلال التواصل مع القادة والمجتمعات المحلية لدعم الأهداف المشتركة والمعنية بتحقيق السيادة والازدهار.