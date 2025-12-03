نائب وزير الخارجية الأمريكي يلتقي قوباد

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- التقى نائب رئيس وزراء اقليم كردستان، قوباد طالباني، اليوم الاربعاء ( 3 كانون الاول 2025 )، نائب وزير الخارجية الامريكي مايكل ريغاس.وفي وقت سابق من اليوم، استقبل رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، نائب وزير الخارجية الأمريكي مايكل ريغاس ، قبل افتتاح القنصلية الامريكية في اربيل، والتي تعد الاكبر في الشرق الاوسط. هذا ومن المقرر أن يفتتح، اليوم الأربعاء، أكبر قنصلية امريكية على مستوى العالم في أربيل، بحضور نائب وزير الخارجية الأمريكي مايكل ريغاس وكبار مسؤولي الإقليم.وقال مصدر مطلع ، إن “المبنى الضخم يشيد على طريق شقلاوة، بتكلفة بلغت نحو 800 مليون دولار على مساحة تزيد عن 80 دونماً (حوالي 200 ألف متر مربع)”.واضاف أن “المجمع يضم مكاتب رئيسة، ومقرات إقامة للموظفين، ومرافق أمنية، وطاقته الاستيعابية تصل إلى ألف شخص، مما يجعله رسمياً الأكبر عالمياً”.

