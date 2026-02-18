نائب: وزير الخارجية غير وطني ووزارته ضعيفة تجاه سيادة العراق

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقدت النائبة ابتسام هاشم، اليوم الأربعاء، ما وصفته بضعف موقف وزارة الخارجية العراقية حيال التجاوزات التركية على سيادة البلاد.وقالت هاشم في تصريح صحفي، إن “تركيا وسّعت خلال السنوات الماضية وجودها العسكري في شمال العراق بذريعة ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني، معتبرة أن هذه الذريعة منحت أنقرة مساحة للتجاوز على السيادة العراقية”.وأضافت أن “الوزارة لم تؤدِّ دورها الدبلوماسي بالشكل المطلوب في مواجهة هذه الانتهاكات، ما أضعف موقف العراق على الصعيد الدولي”، مشيرةً إلى أن “اعتماد مبدأ المحاصصة الحزبية في توزيع المناصب الدبلوماسية أسهم في إضعاف الأداء الخارجي”.وطالبت هاشم “الحكومة المقبلة بتفعيل الأدوات الاقتصادية للضغط في مواجهة التجاوزات”، مؤكدة “ضرورة إبعاد المناصب الدبلوماسية عن المحاصصة واعتماد معايير الكفاءة والمهنية”.وفي وقت سابق، أكد النائب صفاء الجابري رفض مجلس النواب العراقي القاطع لأي تدخلات تركية في الشأن الداخلي، مشدداً على أهمية بناء العلاقات بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل والسيادة الوطنية.

