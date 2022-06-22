نائب ولائي:النواب المستقلين الولائين سيحضرون جلسة يوم غد الخميس

بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب الولائي حسين عرب , الأربعاء , أن النواب “المستقلين” الولائيين سيحضرون جلسة يوم غد الخميس الاستثنائية، فيما أشار الى أن الجلسة ستناقش الاعتداءات التركية على الأراضي العراقية.وقال عرب في تصريح صحفي , ان ” حضورنا كمستقلين ولائيين لجلسة مجلس النواب مسألة قانونية وبالتالي فاننا سنحضر جلسة الغد”, كاشفا عن “ادراج فقرة بجلسة الغد تتعلق بالاعتداءات التركية على الأراضي العراقية ” .وأضاف ان “موقف النواب المستقلين بشأن تشكيل الحكومة المقبلة محكوم بمدى تعاونها مع النواب المستقلين لكونهم يبحثون عن شراكة حقيقية .