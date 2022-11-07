نائب ولائي:انبوب نفط العقبة الأردن فساد كبير

نائب ولائي:انبوب نفط العقبة الأردن فساد كبير
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر النائب عن محافظة البصرة اسعد البزوني ، الاثنين ، مد نبوب النفط من  البصرة -العقبة فيه شبهات فساد كبيرة، مطالبا حكومة السوداني والجهات الرقابية بالوقف بالضد من إتمام مشروع انبوب البصرة العقبة . وقال البزوني في تصريح صحفي، إن “مشروع مد  أنبوب نفط البصرة – العقبة مدرج على لائحة الفساد”، مبينا أن “المشروع سيمنح الأردن كنزا ماليا واقتصاديا في حال تم تشغيل الأنبوب “. وأضاف ان “المشروع يحتاج إلى اعادة النظر من قبل الحكومة بكل جوانبه الاقتصادية والفنية ، مطالبا الحكومة بالوقف بالضد منه”، مشيرا الى أن “العراق لن يجني اي فائدة اقتصادية من هذا الأنبوب سوى الفساد وهدر المال العام”. وكان النائب السابق عباس يابر وصف في حديث سابق، مد أنبوب نفط من البصرة العقبة بأنه جريمة كبرى بحق الشعب العراقي ، لافتا إلى أن الإصرار على نفط البصرة يثير علامات استفهام كبيرة “، 

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