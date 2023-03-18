نائب ولائي:سنعمل على عودة المفسوخة عقودهم حتى لو اضطرت الدولة إلى الاقتراض

نائب ولائي:سنعمل على عودة المفسوخة عقودهم حتى لو اضطرت الدولة إلى الاقتراض
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب الولائي خالد العبيدي ،اليوم، ان موازنة الأعوام الثلاثة المقبلة ستضمن عودة جميع المفسوخة عقودهم، مؤكدا ان البرلمان سيصوت على هذه الفقرة بالإجماع.وقال العبيدي في بيان مقتضب “، إن “موازنة الاعوام الثلاثة المقبلة ستتضمن عودة جميع المفسوخة عقودهم من الحشد والجيش حتى ولو اضطرت الدولة إلى الاقتراض”، مؤكدا انه “سيتم التصويت داخل مجلس النواب على فقرة المفسوخة عقودهم بالإجماع كما حصل سابقا، وهناك إجماع نيابي ان يتم عودة جميع المفسوخة عقودهم من الأجهزة الأمنية والعسكرية”.

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