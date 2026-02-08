نائب ولائي: اختيار رئيس الحكومة المقبلة شأن عراقي إيراني مشترك

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب محمود شاكر، اليوم الاحد، أن ملف اختيار رئيس الوزراء المقبل هو شأن عراقي إيراني مشترك  مشددا على أن العراق دولة ذات سيادة!! ولا يمكن التعامل معه كضيعة تابعة للولايات المتحدة . وقال شاكر في حديث صحفي إن “اختيار رئيس الوزراء يجب أن يتم داخل البيت الشيعي الإيراني  بعيدا عن أي تدخلات أو ضغوط خارجية”، لافتا الى أن “العراق ليس ضيعة تابعة لأميركا . وأشار الى أن “المرحلة الراهنة تتطلب من القوى السياسية التوافق على شخصية وطنية قادرة على إدارة المرحلة المقبلة بما يضمن الاستقرار السياسي والاقتصادي”. ولفت شاكر إلى أن “البرلمان والقوى الوطنية أمام مسؤولية تاريخية في حسم هذا الاستحقاق الدستوري، لأن أي تأخير أو رضوخ لضغوط خارجية سيضر بمصالح الشعب ويزيد من حالة الانسداد السياسي، مؤكدا أن “القرار النهائي يجب أن يكون عراقيا إيرانيا مشتركا خالصا”.

