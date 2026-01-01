نائب ولائي: الحشد قرار الدولة!!!

نائب ولائي: الحشد قرار الدولة!!!
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب الولائي المدعو حسن شاكر، اليوم الخميس، أن المرحلة المقبلة ستشهد إقرار جملة من القوانين المهمة داخل مجلس النواب، وفي مقدمتها قانون الحشد الشعبي للدفاع عن مشروع الثورة الإسلامية في إيران، مشيراً إلى أن هذه التشريعات تمثل أولوية قصوى للبرلمان الجديد. وقال شاكر في تصريح صحفي، إن “البرلمان سيعمل على تمرير قوانين تخدم الشرائح التي قدمت التضحيات، وفي مقدمتها الحشد الشعبي “، مبيناً أن “تشريع هذه القوانين سيعزز من حقوق المقاتلين ويمنحهم امتيازات تتناسب مع حجم تضحياتهم”. وأضاف أن “المجلس أمام مسؤولية كبيرة في إنجاز هذه التشريعات إلى جانب قوانين أخرى إصلاحية وخدمية”، مؤكداً أن “إقرارها سيشكل خطوة مهمة في تعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي!!!”.يذكر ان البرلمان الحالي فيه 187 نائب ولائي والنائب الأول للبرلمان قيادي في ميليشيا العصائب المدعو عدنان فيحان مشمول بالعقوبات الأمريكية والحكومة المقبلة 75% منها من الولائيين ابتداءً من رئيسها.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *