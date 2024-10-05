نائب ولائي يطالب حكومته الإطارية بإعادة النظر في جميع الاتفاقيات مع الأردن

نائب ولائي يطالب حكومته الإطارية بإعادة النظر في جميع الاتفاقيات مع الأردن
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب عضو مجلس النواب الإطاري حيدر علي شيخان، اليوم السبت، الحكومة بإعادة النظر في جميع الاتفاقيات مع الاردن .وقال شيخان في حديث صحفي، ان “هناك تآمر على المنطقة عموما والعراق وسوريا ولبنان خصوصا، مشيرا الى أن العراق دعم الاردن وعزز اقتصادها من خلال ارسال النفط مدعوم لها، الا انها تقف حاليا مع الكيان الصهيوني”.وأضاف، ان “الحكومة مطالبة بإعادة النظر في جميع الاتفاقيات المبرمة مع الاردن على خلفية وقوفها مع الكيان الصهيوني”.واكد، ان “التآمر على العراق والدول التي تحارب الكيان الصهيوني ينطلق من عدة دول ومنها الاردن”.وشدد شيخان على ضرورة إيقاف “بيع النفط المدعوم إلى الاردن نتيجة هذا التآمر ضد دول محور المقاومة”.

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