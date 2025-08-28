نائب يؤكد بالوثائق ورئاسة الجمهورية تنفي شفهيا عن عفو خاص لداعشي عربي

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت رئاسة الجمهورية في بيان ،الخميس، إن “بعض وسائل الإعلام تداولت تصريحاً لأحد السادة أعضاء مجلس النواب يفيد بإصدار رئاسة الجمهورية عفواً خاصاً عن مواطن عربي. وفي هذا الصدد تنفي الرئاسة ذلك بشكل قاطع، وتؤكد أن  رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد لم يصدر عنه أي عفو خاص عن مواطن عربي أو أجنبي منذ توليه مهام عمله في تشرين الأول 2022 وحتى الآن، وأن ما ذكره النائب من أرقام مراسيم بالرقم 58 و64 لا علاقة لها مطلقاً بإصدار عفو خاص”.في المقابل، ردّ النائب أمير المعموري بتغريدة وأسندها بوثيقة، قال فيها: “رداً على بيان رئيس الجمهورية، لكم الدليل أن العفو الخاص تم ممن كان لديه (4 إرهاب)، وهذا الموضوع استشهدنا به داخل جلسة مجلس النواب لغرض إطلاق سراح الشباب المعتمرين المحتجزين في المملكة العربية السعودية، ونعمل بالدليل وفق دورنا الرقابي”.

