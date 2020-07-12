نائب يؤكد على أهمية تخليص المنافذ الحدودية من سيطرة الميليشيات

نائب يؤكد على أهمية تخليص المنافذ الحدودية من سيطرة الميليشيات
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة الزراعة النيابية، الاحد، أهمية استمرار العمليات العسكرية للسيطرة على جميع المنافذ الحدودية.وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان ، إن “ما حدث امس بالعملية العسكرية في ديالى واعادة افتتاح منفذ مندلي خطوة مهمة للسيطرة الكاملة على واردات المنافذ الحدودية، والتي كانت أغلبها تذهب لجيوب السراق والفاسدين”.وأضاف الشمري، أن “جميع المنافذ الحدودية بحاجة لمثل هذه العمليات، وفرض الامن والقانون، بعد ما عانت طويلا من عبث السراق والفاسدين دون رقيب”.وأوضح، أن “تحقيق السيطرة الكاملة على المنافذ لها ايجابيات كثيرة، اهمها المحافظة على المنتج الوطني والامن الغذائي، إضافة لزيادة وارداتها للموازنة لتكون رافدا جديدا بدل الاعتماد الكبير على مورد واحد يخضع للظروف السياسية سلبا بأغلب الاوقات”.وشدد على “أهمية ان تخضع المنافذ الحدودية لرقابة خبراء مختصين ذو باع طويل بهذا المجال، مع ضرورة بقاء القوات الامنية والعسكرية المكلفة في المنافذ بصورة دائمة”.

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