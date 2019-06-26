نائب يبشر العراقيين:زمن الانقلابات أنتهى

نائب يبشر العراقيين:زمن الانقلابات أنتهى
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- علق عضو لجنة الامن والدفاع في البرلمان والقيادي في بدر كريم عليوي، الأربعاء، 26 حزيران، 2019، على امكانية حصول انقلاب عسكري في العراق، بعد تسنم ضابطين لمنصبي وزارتي الدفاع والداخلية، فيما حذر من مؤامرة تصاغ ضد العراق بتخطيط “اميركي – اسرائيلي”، ومؤسسات المجتمع المدني.وقال عليوي في حديث صحفي، إن “المخاوف من حدوث انقلاب عسكري في العراق بعد تنصيب ضابطتين للوزارتين الامنيتين (الدفاع ، الداخلية) أمر مستبعد”، معللاً ذلك “لان الحكم برلماني رئاسي لا يمكن ان تحصل فيه إنقلابات”، مبيناً أن “الانقلابات تحدث في الرئاسة العامة الواحدة، اما اليوم فبوجود الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية والجيش العراقي والامن الوطني والمخابرات، موضوع لا يسمح بحصول انقلاب ناجح”.وأضاف أن “وجود الكتل السياسية يمثل شراكة بين كل اطياف الشعب، السني والشيعي والصابئي والمسيحي، والامن مشترك وكل شي مشترك، وهذا الامر يمثل استحالة حصول انقلاب عسكري في العراق”.ولفت إلى، “وجود مؤامرة كبيرة تصاغ ضد العراق بالكامل، بتخطيط امريكي – اسرائيلي، ومؤسسات المجتمع المدني، والبعثيين والناس المغرضين، ومخابرات دول الجوار، بتأجيج الوضع الطائفي والمظاهرات بتسيرها بجهة اسقاط النظام”.واكد ان ” القوات الامنية بأكملها تديرها العمليات المشتركة ولن يتحرك جندي من مكان الى اخر الا بموافقة العمليات ولايمكن لوزير الداخلية او الدفاع ان ينقل فوج من بغداد الى ميسان الا بموافقة العمليات المشتركة “، مؤكدا ان ” الوضع مسيطر عليه والانقلابات بعيدة عن الواقع نهائيا”. وأدى كل من وزيري (الدفاع نجاح الشمري، الداخلية، ياسين الياسري)، الإثنين، 24 حزيران، 2019، اليمين الدستورية في البرلمان.

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