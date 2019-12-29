نائب يتهم الحلبوسي بانتهاك الدستور

نائب يتهم الحلبوسي بانتهاك الدستور
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اتهم النائب باسم خشان، الاحد، رئاسة البرلمان بانتهاك الدستور والقوانين، داعيا المتظاهرين الى تكثيف المطالبات الرامية الى استقالة رئيس مجلس النواب ونائبيه.وقال خشان في حديث صحفي، إن “هيئة رئاسة مجلس النواب خرقت الدستور بسبب امتناعها عن عرض الطعون في صحة عضوية عدد من النواب الباطلة عضويتهم والذين وصلوا البرلمان بالتزوير والتلاعب بأصوات الناخبين وعدد المقاعد في انتخابات ٢٠١٨ “.وأضاف، أن “هيئة الرئاسة متورطة أيضاً بأمور مالية عديدة معروضة الان امام الإدعاء العام ومحكمة تحقيق النزاهة في الكرخ”.وحذر خشان من “استقالة رئيس الجمهورية برهم صالح لان إدارة رئاسة البرلمان البلد في هذه الظروف يعني تعقيد الازمة”، داعيا المتظاهرين الى “تكرار المطالبة اليومية باقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ومحاسبته بسب سكوته على الخروقات القانونية والدستورية المذكورة”.

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