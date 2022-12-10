نائب يتهم الحلبوسي بتهميش بغداد سياسيا

نائب يتهم الحلبوسي بتهميش بغداد سياسيا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- تحدث النائب عن تحالف عزم، طلال الزوبعي، اليومالسبت، عن عمل ممنهج لتهميش بغداد سياسيًا، في تلميح واضح ضد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وذلك علي خلفية تهجم الحلبوسي على إدارة محافظة صلاح الدين.وقال الزوبعي، عبر تدوينة ، إن “على من يتّهم الاخرين بالتقصير والفشل أن يراجع مسيرته وسلوكه السياسي المليء بالتعنّت والاستبداد والانفراد بالرأي والبحث عن المصالح الشخصية، والعمل الممنهج طوال سنوات لتهميش دور محافظة بغداد واستحقاقاتها السياسية والانتخابية والاعتبارية”.واختتم تدوينته بوسم “#بغداد_تنهض_بالعزم”.

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