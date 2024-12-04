نائب يتهم القوى السياسية المتنفذة في تعطيل الدور التشريعي

نائب يتهم القوى السياسية المتنفذة في تعطيل الدور التشريعي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- هاجم عضو مجلس النواب العراقي حميد الشبلاوي، اليوم الاربعاء، القوى السياسية، متهما اياها بتعطيل الدور التشريعي بسبب ادراج القوانين الخلافية بسلة واحدة.وقال الشبلاوي في تصريح صحفي، إن” القوى السياسية الكبيرة وراء تعطيل الدور التشريعي لمجلس النواب بسبب إدراج قوانين خلافية بسلة واحدة”.وأضاف إن ” ربط القوانين ضمن السلة الواحدة امر مرفوض وتدخل سافر بعمل السلطة التشريعية”، لافتا إلى أن “هناك اتفاقات داخل الغرف المظلمة”.واشار الي ان ” أغلب القوانين يتم عرضها على السادة النواب قبل عقد الجلسة بدقائق”، مؤكدا أن “ادراج القوانين بسلة واحدة أمر مرفوض”.

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