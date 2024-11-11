نائب يتهم حكومة السوداني بعدم تنفيذ أغلب فقرات برنامجها

نائب يتهم حكومة السوداني بعدم تنفيذ أغلب فقرات برنامجها
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي، الحكومة بعدم تطبيق اغلب فقرات برنامجها الحكومي، مشيرا إلى أن الحكومة خالفت تعهداتها بشأن ارسال القوانين.وقال السلامي في تصريح صحفي، إن” الحكومة منذ تسلمها مهام عملها لم تلتزم بما وعدت به مجلس النواب بإرسال التشريعات والقوانين المهمة”.وأضاف ان” البرلمان كسلطة تشريعية ورقابية في ومن خلال مراقبتنا لأداء الحكومة وبعد انقضاء اكثر سنتين ونصف من عمرها شخصنا و بشكل واضح ان الحكومة لم تطبق اغلب فقرات برنامجها الحكومي”وتابع، أن” عدم إلتزام الحكومة ببرنامجها الحكومي يدفعنا لمساءلتها داخل مجلس النواب”، لافتا إلى أن “الحكومة ارتكب خطأ كبير عندما سحبت العديد من القوانين المهمة “. 

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