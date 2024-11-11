نائب يتهم حكومة السوداني بعدم تنفيذ أغلب فقرات برنامجها

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العراق والأردن يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين
اليوم..ارتفاع في أسعار صرف الدولار
البنك المركزي:ارتفاع رؤوس أموال المصارف الأهلية إلى (19.7)تريليون ديناراً
العراق يشارك في مؤتمر كوب 29 المنعقد في العاصمة باكو
المالية النيابية:استجواب العلاق بشأن عدم استقرار سعر صرف الدولار ونافذة بيع العملة الفاسدة
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مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
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نائب إطاري: الإمام “الغايب” زعلان من الإطار لعدم تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية
خبيراقتصادي:”الاندومي” بوابة تهريب الدولار إلى الخارج
مستشار الأمن القومي:نرفض استخدام الأجواء العراقية لضرب “الحبيبة” إيران
حسين وزيدان يبحثان “مخرجا” لإلغاء مذكرة إلقاء القبض على الرئيس ترامب
المالية النيابية:أمانة بغداد فاشلة وفاسدة وعاجزة عن إدارة ملفاتها الخدمية
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