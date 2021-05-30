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نائب حشدوي:الحرس الثوري العمق العسكري للحشد الشعبي
نائب يتهم رئاسة البرلمان بالتسويف في استجواب وزير المالية
الأمن النيابية:80% من الحدود العراقية السورية مؤمنة
إيران:العراق وافق على تحويل 125 مليون دولار من الأموال الإيرانية المجمدة إلى بنك الأوروبي
الطاقة النيابية:المحكمة الاتحادية طلبت تعديل قانون شركة النفط الوطنية
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إيران:العراق وافق على تحويل 125 مليون دولار من الأموال الإيرانية المجمدة إلى بنك الأوروبي
الطاقة النيابية:المحكمة الاتحادية طلبت تعديل قانون شركة النفط الوطنية
الزراعة النيابية:جهات حزبية حشدوية تبيع أراضي في بادية العراق دون علم الحكومة
نائب كردي:زيارة الوفد الكردي إلى بغداد ليؤكد عدم التزام حكومة مسرور بإتفاقية الموازنة
المالية النيابية تنتقد الحكومة لطعنها ببعض فقرات الموازنة
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لن يكشف عن قتلة النشطاء والمتظاهرين إلا بعد إلغاء ميليشيا الحشد الإرهابية
إيران تمنح الصين مشاريع استراتيجية في العراق بحكم النفوذ
شركة أمريكية متعاقدة مع البنتاغون تمول ميليشيات الحشد عن طريق الفياض والعامري
خراب العراق يتحمله الصدر والعامري ومن جاء من قبلهما لرئاسة الوزراء
إيران تمنع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج العربي
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- متابعات خاصة
رايتس ووتش:عمليات اغتيال الناشطين والمتظاهرين والصحفيين ثلثها نفذت في “عهد الكاظمي”
صواريخ إيران الباليستية لدى ميليشيا الحشد والحوثيين وعواقبها المزعزعة لأمن المنطقة
الكاظمي تحت أمرة ميليشيا الحشد والفشل المستمر
لامستقبل للعراق في ظل الحكم الشيعي الولائي
65 مليار دولار العجز في الموازنة وانكماش اقتصادي بنسبة 12% في ظل نظام متأزم
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