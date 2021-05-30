نائب يتهم رئاسة البرلمان بالتسويف في استجواب وزير المالية

نائب يتهم رئاسة البرلمان بالتسويف في استجواب وزير المالية
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بغداد/شبكة أخبار العراق- اتهمت عضو مجلس النواب ندى شاكر جودت , الاحد , رئاسة البرلمان بمحاولة تسويف استجواب وزير المالية علي علاوي.وقالت جودت في تصريح صحفي , ان ” جلسة الامس ورغم اكتمال نصابها القانوني حيث حضر 171 نائبا وهم على امل الاستماع لاجوبة وزير المالية محمد علاوي لاسئلة المستجوب الا ان رئاسة المجلس لم تدرج فقرة الاستجواب”.وأضافت ان ” صيحات عالية من قبل أعضاء المجلس طالبت رئيس مجلس النواب ونائبه حسن الكعبي بطرح فقرة استجواب وزير المالية حيث عم الهرج داخل قبة البرلمان بالمطالبة باستجواب علاوي ,الا ان الحلبوسي ونائبة الكعبي لم يستجيبا لمطالب النواب”.وأشارت جودت الى أن “رئاسة مجلس النواب تحاول تسويف استجواب وزير المالية”. 

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