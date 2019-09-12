نائب يتهم لواء 30 حشد شعبي بمحاولة اغتياله

نائب يتهم لواء 30 حشد شعبي بمحاولة اغتياله
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- اتهم عضو البرلمان العراقي شيروان الدوبرداني، ونائب محافظ نينوى سيروان روژبياني، الخميس (12 ايلول 2019)، اللواء 30 التابع للحشد الشعبي بتنفيذ محاولة إغتيال فاشلة لهما في سيطرة كوكجلي شرقي الموصل.وذكر المكتب الإعلامي للدوبرداني في بيان ، أن “الدوبرداني، و روژبياني تعرضا لمحاولة إغتيال فاشلة، حيث أستهدفهم عناصر من الحشد الشعبي اللواء 30 والجيش في سيطرة كوكجلي “.وأضاف البيان أن “هذا الإعتداء يعتبر خرقا و اعتداء على الدستور، سيما وأن للنائب في البرلمان حصانة، واعتراض طريقه والاعتداء على موكبه مع نائب المحافظ يعتبر استخفافا بالقانون والدستور”.وتابع أن “قيام عدد من عناصر تابعة للواء 30 الحشد الشعبي و الجيش العراقي، بمحاولة الاغتيال، يشكل سابقة خطيرة لا يمكن السكوت عليها و لا بد من الوقوف عندها واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المعتدين ” .ولفت إلى أنه “تم اختطاف أربعة عناصر من حمايات عضو البرلمان ونائب محافظ نينوى ، والاعتداء عليهم بالضرب والسب والشتم ليتم الافراج عنهم بعد ساعات من اختطافهم  ، فيما تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج”، مشيرا إلى ان “هذا الاعتداء يتضمن رسالة موجّهة الى الدوبرداني و الروژبياني و محاولة لترهيبهم “.واردف البيان أن “هذه الحادثة من شأنها خلق ” الوضع الإستثنائي ” و إعتماد سياسة ” الأمر الواقع ” لزعزعة  الوضع في الموصل وخصوصا في سهل نينوى ، أذ يعتبر اعتداء على سيادة ممثل عن هيئة تشريعية دستورية”.وطالب البيان “رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق عناصر الجيش والحشد”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *