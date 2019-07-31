نائب يتهم مليشيا الشبك بمحاولة اغتياله

نائب يتهم مليشيا الشبك بمحاولة اغتياله
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم عضو مجلس النواب، سالم جمعه خضر، الأربعاء، قادة في الحشد بمحاولة اغتياله، موجها رسالة إلى رئيسي الجمهورية والوزراء .وقال خضر، في رسالته التي وجهها الى / رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس اقليم كردستان ورئيس وزراء اقليم كردستان ورئيس هيئة الحشد الشعبي والسفارة الامريكية والسفارة البريطانية والمنظمات الدولية المختصة بحقوق الانسان وقائد عمليات نينوى ومحافظ نينوى ومجلس محافظة نينوى: “بتاريخ ٣٠/٧/٢٠١٩ وفي تمام الساعة الواحدة بعد الظهر انا كنت في  قريتي ( طوبزاوه التابعة لناحية بعشيقه ) محافظة نينوى تم تطويق المنطقة بقوة كبيره من الحشد الشعبي باوامر من وعد القدو وسعد القدو ومحاولة اغتيالي ولكن بجهود الخيرين من ابناء الشبك الغيارى تم التخلص منهم والوصول الى سيطرات البيشمركة بأعجوبة”.وأضاف: “حسب ماوصلني بان القوة ادعت بان هناك أوامر من بغداد لقيادة لواء ٣٠ لتصفيتي وإنني على علم بان (وعد القدو وسعد القدو وحنين القدو ) يحاولون اغتيالي بشتى الطرق”.وتابع النائب: “وإنني أحملهم المسؤولية القانونية والعشائرية على افعالهم هذه وادعو الجهات المسؤولة في محافظة نينوى والمحاكم المختصة بتطبيق مذكرات القبض الصادرة بحق الأخوين وعد القدو وسعد القدو وتقديمهما للقضاء على ارهاب الناس ومحاولة تصفية القيادات في سهل نينوى لتصفية الأجواء الانتخابية لهم”.ودعا خضر، رئيس الوزراء ألقائد العام للقوات المسلحة إلى “ابعاد هذين الشخصين من قيادة لواء ٣٠ ومحاسبتهم بما اقترفت أيديهم من جرائم بحق ابناء سهل نينوى بكل اطيافهم”.

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