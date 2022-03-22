نائب يتوقع إتفاقاً قريباً بين الصدر والإطار

نائب يتوقع إتفاقاً قريباً بين الصدر والإطار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- توقع عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون جاسم عطوان الموسوي، الثلاثاء، حصول اتفاق لتشكيل الكتلة الاكبر قبل جلسة يوم السبت المقبل.وقال الموسوي في بيان ، إن “الفرصة لازالت سانحة امام الكتل السياسية قبل جلسة يوم السبت المقبل”، مؤكداً ان “الكتل يجب ان تفكر بجدية تامة بأن المدد الدستورية بعد هذا التاريخ ستكون ضيقة جداً،مما يتطلب منهم حرص شديد على لملمة الامور وانهاء الازمة والانسداد السياسي”.وتوقع ان “يكون هنالك اتفاق لتشكيل الكتلة الاكثر عدداً والتي تختار رئيس وزراء الحكومة المقبلة قبل جلسة يوم السبت”، مبينا ان “المشكلة في المكون الكردي لترشيح شخصية لرئاسة الجمهورية لازالت قائمة ولم تتضح صورة التفاهم فيما بينهم لغاية الان”.وحذر الموسوي من “وصول الازمة الى طريق مسدود”، مؤكدا أن “الاتفاق اذا لم يحل لغاية يوم السبت القادم فأن الجلسة ستذهب الى الثلث المعطل وبالتالي يكون تعطيل الجلسة نهاية للمشهد السياسي”. 

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