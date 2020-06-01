نائب يحذر الكاظمي من الخضوع لتيار الحكمة بترويج مرشحهم لوزارة النفط

نائب يحذر الكاظمي من الخضوع لتيار الحكمة بترويج مرشحهم لوزارة النفط
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد النائب عبدالأمير الميّاحي، الاثنين، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ملزم باحترام ارادة نواب البصرة باختيارهم للمرشحين، محذرا من من اتفاقات الغُرفِ المُظلمةِ في اشارة ضمنية لضغوط عمار الحكيم على تمرير مرشحه احسان عبد الجبار.وقال المياحي، في بيان ، ان “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مُلزم بأن يحترم إرادة نواب البصرة بأختيارِ المرشحين لشغلِ الحقائب الوزارية الشاغرة “.وحذّر المياحي من “اتفاقات الغُرفِ المُظلمةِ مع بعضِ الكُتلِ السياسية التي تدعم الفاسدين” .مذكرا الكاظمي أنه “قد تعهد أمام رئيس مجلس النواب أن يكون إختيار المرشحين من قبل أعضاء مجلس النواب عن محافظة البصرة “.

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