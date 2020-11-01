نائب يحذر الكاظمي من تعيين عراب الفساد وكيلا لوزارة الكهرباء لشؤون الإنتاج

نائب يحذر الكاظمي من تعيين عراب الفساد وكيلا لوزارة الكهرباء لشؤون الإنتاج
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بغداد/شبكة أخبار العراق- حذرت النائبة عالية نصيف، الاحد، من محاولات مدير عام الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية (المنطقة الشمالية) للحصول على منصب وكيل الإنتاج بوزارة الكهرباء، مبينة أن هذا الشخص هو عراب صفقة أوراسكوم الفاسدة.وقالت في بيان ، ان”المدعو (وليد خالد الدراجي) خريج تقنيات زراعية (وهو اختصاص لاعلاقة له بالكهرباء) ، وكان يعمل مديراً لمكتب والده (مدير الانتاج السابق) وتعلّم كافة أشكال الفساد وتتلمذ على يد كبار الفاسدين، وهو عراب صفقة محطة بيجي مع أوراسكوم وسيمنس “. وأوضحت نصيف :” أن هناك تسريبات بأن هذا الشخص يريد اللقاء برئيس الوزراء لإقناعه بإعطائه منصب وكيل وزارة الكهرباء للانتاج بدعم من أطراف فاسدة، وبدورنا نحذر من عواقب تعيينه في هذا المنصب الذي سيتيح له ممارسة فساده كيفما يشاء “.

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