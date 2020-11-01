آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
نائب يحذر الكاظمي من تعيين عراب الفساد وكيلا لوزارة الكهرباء لشؤون الإنتاج
متظاهرو الناصرية يغلقون مبنى ديوان المحافظة والمطالبة بإقالة محافظها
هورامي:بغداد وأربيل يعملان على حل حصة الإقليم المالية
وزارة التعليم تطالب برهم صالح بعدم المصادقة على قانون معادلة الشهادات الذي أقره البرلمان مؤخراً
نائب:الدولة العراقية عبارة عن ““علوة خضار”
-
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
- رياضية
- تحقيقات
مطالبات بحل الحشد الشعبي قبل حل البرلمان لضمان نزاهة الانتخابات
اِتفاق الكاظمي مع حزب بارزاني برعاية أمريكية حول سنجار ” فتنة كبيرة”
وزير النفط يقترح تأسيس شركة لإدارة شؤون استخراج وتصدير النفط الخام في الإقليم
نواب:الخلافات السياسية وراء تعطيل إقرار القوانين المهمة
الخونة يتحالفون مجدداً للفوز بالانتخابات القادمة من أجل إيران
-
- متابعات خاصة
تقرير:ميليشيا كتائب حزب الله الخطر الكارثي على العراق
هل يستطيع الكاظمي إلقاء القبض على حيتان الفساد في مقدمتهم المالكي؟
تحجيم الدور الإيراني في العراق بداية الانفتاح الكبير حتى مع إسرائيل
زيارة الكاظمي إلى واشنطن هل تخلّص العراق من النفوذ الإيراني
تقرير أمريكي:الكاظمي ليس لديه القدرة على مواجهة الحشد الولائي
-
- منوعات
- صورة وتعليق
- اذاعة INN