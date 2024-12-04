نائب يحذر حكومة السوداني من تهديدات ترامب

نائب يحذر حكومة السوداني من تهديدات ترامب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر النائب مختار الموسوي، الاربعاء، من السكوت عن تهديدات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بتوجيه ضربة “جهنمية” للشرق الأوسط.وقال الموسوي في حديث صحفي، إن “التهديدات التي تفوه بها ترامب ليست منطقا لرئيس دولة عظمى، وما الذي تبقى في الشرق الأوسط حتى يهدد بضربه، فهم فرخوا تنظيم داعش ونشروا الدمار ولم يتصد لهم سوى المقاومة وحزب الله”، لافتاً إلى أن “الولايات المتحدة تهيمن على العراق حتى بات كأنه ملكاً لها أمنياً ومخابراتياً”.وأضاف أن “القوات الأمريكية حددت أهدافاً في العراق لضربها وربما تشن هجوماً واحداً عليها” مبيناً أن “العالم لم يعد قطباً واحداً حتى يفعل ترامب ما يريد، بل هناك قطبين وإذا كانت بداية توليه للرئاسة الأمريكية شر فإن نهايته شر وسيكون للظالم يوماً”.وأشار عضو مجلس النواب إلى “ضرورة أن يكون هناك موقفاً إسلامياً أو قومياً بالنسبة للدول العربية كرد فعل على تهديدات ترامب حتى يمتنع عن تنفيذها لأن السكوت سيشجعه”.وكان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قد هدد يوم أمس بتوجيه ضربة وصفها بالجنهمية للشرق الأوسط في حال لم يتم الإفراج عن الصهاينة الرهان في غزة. انتهى 25 ب

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