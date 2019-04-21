نائب يحذر من إقليم البصرة بسيطرة أحزاب الفساد عليه

نائب يحذر من إقليم البصرة بسيطرة أحزاب الفساد عليه
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- حذر النائب عن البصرة رامي السكيني، اليوم الأحد، من فكرة الإقليم، مبينا انه قد يتحول الى فساد مقنن.وقال السكيني في حديث صحفي، إن “فكرة الإقليم ليس هناك اعتراض عليها وانما تطبيقه يجب ان يخضع الى شروط رئيسية”، مشيرا الى ان “تشكيل الإقليم قد يتحول الى فساد مقنن وهذا ما نخشاه، او قد لا يكون على مستوى الطموح لإدارة أموال المواطن وتقديم الخدمات “.واضاف ان “المواطن البصري ليس بحاجة الى الإقليم وانما بحاجة الى تقديم الخدمات وفرص عمل وإدارة الملف الأمني والمنافذ الحدودية والخدمي والصحي بشكل صحيح”.وأكد “اننا نخشى ان تكون الدعوات الى الإقليم سياسية ولا تلبي الطموح”، مبينا ان “الإقليم في اصل فكرته لا خلاف عليها ولكن نجد ان البصرة عاصمة العراق الاقتصادية هي الأقرب الى الواقع والتطبيق وتحقيق مطالب المواطن البصري”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *