نائب يحذر من استخدام المال العام للدعاية الانتخابية

نائب يحذر من استخدام المال العام للدعاية الانتخابية
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر النائب المستقل باسم نعيمش الغريباوي ، اليوم الأربعاء،  من استغلال الأموال العامة في الدعاية الانتخابية . وقال الغريباوي في حديث  صحفي، إن “هنالك مخاوف من استخدام المال العام في الدعاية الانتخابية لمناغمة بعض المرشحين “. وأضاف، أن ” عملية السيطرة على الدعاية الانتخابية ومنع استغلال موارد الدولة فيها خطوة مهمة نحو نزاهة الانتخابات المحلية “. وأشار إلى أن ” مجلس النواب سيراقب عن كثب مع الوزارات ومؤسسات الدولة والجهات الرقابية لمنع استخدام موارد الدولة والمشاريع الخدمية في الدعاية الانتخابية “. وكان النائب عن كتلة الصادقون النيابية زينب الموسوي قد أعلنت في وقت سابق عن جمع تواقيع نيابية لمنح إجازة إجبارية للمحافظين المرشحين لمجالس المحافظات “.

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