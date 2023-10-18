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نيجيرفان:الحوار الطريق الأفضل لحل المشاكل بين بغداد وأربيل
نائب يحذر من استخدام المال العام للدعاية الانتخابية
حركة حقوق تستغرب من عدم تمرير قانون مكافحة البغاء من قبل الحلبوسي
البنك المركزي يفتتح منافذ جديدة لبيع الدولار في مطار بغداد الدولي
مفوضية الانتخابات:وجود 7 علامات سرية في ورقة اقتراع انتخابات مجالس المحافظات
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الأردن تقرر إلغاء عقد”القمة الرباعية”بعد قصف مستشفى المعمداني في غزة من قبل إسرئيل وعجز واشنطن عن وقف الحرب
جنرال أمريكي يصل إسرائيل للتنسيق والدعم
الصحة الفلسطينية:(2750) شهيد و(10)آلاف جريح في غزة جراء العدوان الإسرائيلي
الصين:الانتهاكات الإسرائيلية على غزة تجاوز حدود الدفاع عن النفس
الأمم المتحدة:دمار أكثر من 1300 مبنى في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي
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العلاقة بين العراق وأمريكا تتراوح بين “شريك متناقض أو عدو ضمني”
حكومة السوداني نهاية ” خرافة العراق الجديد”
القائم بالأعمال يشرف على انطلاق العمل بمحطة جواز السفر الإلكتروني في عمان
البنك الدولي:العراق دولة فاشلة واقتصاده هش وديون البلد تجاوزت (152) مليار دولار
الأحزاب العراقية بين الفساد وتسييس القضاء من يحاسب من؟
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الطالباني:مسعود البارزاني طالب أكراد كركوك محاربة الجيش العراقي لتجلس عائلته على اطلالها
من انجازات الحكومة الشيعية الإطارية..نزوح (68) ألف أسرة من الأهوار جراء قطع إيران المياه عنها
الإطار:هيئة اجتثاث البعث هيئة وقتية لكن ” الإمام خامئني يرفض حلها”
بايدن والسوداني يؤكدان على إبقاء “الصراع”بين حماس وإسرائيل!
النزاهة: هدر (50) مليون دولار في شركة نفط البصرة
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- اذاعة INN