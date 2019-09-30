نائب يحذر من استنساخ موازنة 2020 على غرار السابقات

نائب يحذر من استنساخ موازنة 2020 على غرار السابقات
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- حذر النائب عن تيار الحكمة حسن خلاطي، الإثنين (30 أيلول، 2019) من إعادة “استنساخ” الموازنات السابقة، بقانون الموازنة الاتحادية للعام 2020.وقال خلاطي في حديث  صحفي، إن “المهم في مسودة قانون موازنة 2020 أن تقدم ما ينفع المواطنين، فهم يبحثون عن فرص عمل وتطوير اقتصادي وبنى تحتية، وخدمات”.وبين أنه “إذا بقت موازنة 2020، كموازنة مستنسخة عن الموازنات السابقة، والتغيير يكون بسيطا في بعض الأرقام، فهذا يعني أننا لن نقدم أي شيء جديد لاقتصاد لبلد وكذلك للمواطنين”، مضيفاً أنه “من أجل النهوض باقتصاد العراق نحتاج الى برامج ناهضة تخرج عن الروتين المتبع في إعداد الموازنات”.وكان النائب عن تيار الحكمة، سالم طحمير الطفيلي، قال الخميس (05 ايلول 2019)، إن مجلس النواب لن يصادق على ميزانية 2020 مادامت الارقام غير دقيقة والشفافية منعدمة بخصوص صادرات اقليم كردستان النفطية.ورأى الطفيلي أن “موازنة 2020 ستشهد ولادة جدا عسيرة وخلافات كبيرة، نتيجة غياب الشفافية في التعاملات بين المركز والإقليم “، لافتا إلى أنه “سيكون لممثلي المحافظات المنتجة والمحرومة في الوسط والجنوب كلمة اتجاه الازدواجية التي تتعامل بها الحكومة مع المحافظات المنتجة ومحافظات الاقليم “.وكان عضو اللجنة المالية البرلمانية، عبد الهادي السعداوي، كشف الأربعاء (25 أيلول 2019) عن وجود توجه برلماني لإلغاء حصة إقليم كردستان من مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2020.

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