نائب يحذر من الاعتماد على بيع النفط في موازنته

نائب يحذر من الاعتماد على بيع النفط في موازنته
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدد النائب ضرغام المالكي، الاربعاء، مخاطر اعتماد العراق على النفط لتمويل ميزانية الدولة.وقال المالكي في حديث صحفي، ان “اقتصاد العراق لايزال ريعي باعتماده على النفط لرفد 90 بالمائة من ميزانيته، مشيرا الى ان النفط شهد في السنوات الاخيرة تذبذب كبير في اسعاره ادت الى ازمات مالية حادة دقت ناقوس الخطر بشكل فعلي”.واضاف ان” الاعتماد بنسبة شبه مطلقة على ايرادات بيع النفط الخام في تمويل خزينة العراق ترافقه مخاطر ابرزها امكانية ان يتحول العجز الى انتكاسة كبيرة خاصة وان اي انخفاض في الاسعار ستقود الى اشكالية في توفير الاموال اللازمة لدفع الرواتب وبقية المستحقات الاخرى”.واشار الى ان” المتغيرات في العالم وتنوع مصادر الطاقة تتطلب السعي الى بناء خطوات جديدة للاقتصاد من ناحية الاعتماد على مصادر غير نفطية في تمويل الميزانية والتعويض عن اي انخفاض في اسعار بيع النفط”.يذكر ان العراق يعتمد بشكل كبير على بيع النفط الخام كإيراد مالي لخزينته لإنفاقها على تمويل الرواتب والمؤسسات الحكومية”.

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