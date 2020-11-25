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السوداني يوضح تفاصيل لجنة الحوار النيابية بين بغداد وأربيل
نائب يستبعد إجراء تعديلات على قانون الانتخابات
مشعان:الحلبوسي وأبو مازن سرقوا أموال النازحين
تحالف الفتح:الكاظمي “يلهث” وراء الاستثمار السعودي وتارك “ملف السيادة”!!
حزب الدعوة “منزعج” من الخارجية لأنها أدانت العمل الإرهابي الحوثي ضد السعودية
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السوداني يوضح تفاصيل لجنة الحوار النيابية بين بغداد وأربيل
بالوثيقة..المالية النيابية تدعو بغداد وأربيل بالالتزام في قانون تمويل العجز المالي
نائب يحذر من التقارب الاستثماري بين واشنطن وأربيل دون علم بغداد
صالح يدعو الأمم المتحدة لمساعدة العراق في أزمته المالية
وزارة الزراعة:(5) دول لها الرغبة في الاستثمار الزراعي في العراق
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مطالبات بحل الحشد الشعبي قبل حل البرلمان لضمان نزاهة الانتخابات
اِتفاق الكاظمي مع حزب بارزاني برعاية أمريكية حول سنجار ” فتنة كبيرة”
وزير النفط يقترح تأسيس شركة لإدارة شؤون استخراج وتصدير النفط الخام في الإقليم
نواب:الخلافات السياسية وراء تعطيل إقرار القوانين المهمة
الخونة يتحالفون مجدداً للفوز بالانتخابات القادمة من أجل إيران
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دون تفكيك منظومة الفساد والميليشيات الحشدوية العراق إلى المجهول
تقرير:ميليشيا كتائب حزب الله الخطر الكارثي على العراق
هل يستطيع الكاظمي إلقاء القبض على حيتان الفساد في مقدمتهم المالكي؟
تحجيم الدور الإيراني في العراق بداية الانفتاح الكبير حتى مع إسرائيل
زيارة الكاظمي إلى واشنطن هل تخلّص العراق من النفوذ الإيراني
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