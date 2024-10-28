نائب يحذر من تمرير القوانين بسلة واحدة

نائب يحذر من تمرير القوانين بسلة واحدة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدد النائب حيدر المطيري، الاثنين، سلبيات مبدأ السلة الواحدة في طرح القوانين في مجلس النواب.وقال المطيري في حديث صحفي ،إن” شرائح كبيرة من الشعب العراقي تنتظر بفارق الصبر اقرار قوانين تؤمن حقوقهما منذ سنوات مؤكدا بإن أي تأخير سيضر بالكثيرين وهذا ما يجب الانتباه له:واضاف ان” ربط القوانين وفق مبدأ السلة الواحدة في مجلس النواب غير صحيح والدليل ماحصل يوم امس اذا تم تأجيل التصويت على تعديل قانون الأحوال الشخصية و قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد بسبب الاعتراض على قانون إعادة العقارات إلى أصحابها”.واشار الى” ضرورة ان تطرح القوانين بعيدا عن مبدأ السلة الواحدة وان تؤخذ مساراتها في التصويت خاصة وأنها مكتملة وتتنظر التصويت لحسمه”.يذكر ان مجلس النواب قرر يوم امس تأجيل التصويت على عدة قوانين مهمة ابرزها الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي”.

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