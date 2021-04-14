نائب يحذر من خطورة انسحاب الحشد من سنجار

نائب يحذر من خطورة انسحاب الحشد من سنجار
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- شدد النائب عن  تحالف الفتح محمد الشبكي، على ضرورة تواجد الحشد الشعبي في سهل نينوى وسنجار من اجل احباط اي محاولة للاتراك للاعتداء على القضاء وكذلك احباط اي محاولة لداعش الارهابي لاستهداف تلك المناطق.وقال الشبكي في حديث صحفي، ان “تركيا اوقفت عملياتها التي اطلقت عليها اسم (مخلب النسر) في العراق وتحديدا في المنقطة الشمالية ولم تتقدم باتجاه سهل نينوى وسنجار بسبب تواجد الحشد الشعبي وحمايته لتلك المناطق”.واضاف ان “تواجد الحشد الشعبي في سنجار وسهل نينوى قلب موازين القوى واجبر تركيا على عدم التقدم باتجاه القضاء، واعلنت انتهاء عملياتها فوراً، عند دخول الحشد لتلك المناطق”.وبين ان “هناك ضرورة ملحة لتواجد الحشد الشعبي في تلك المناطق من اجل ضمان امنها واستقرارها وعدم جعلها مناطق هشة او رخوة امنياً، وكذلك القضاء على اي مخططات خارجية تهدد امنها”.

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