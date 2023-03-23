نائب يحذر من خطورة قانون الانتخابات الجديد

نائب يحذر من خطورة قانون الانتخابات الجديد
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- حذر النائب المستقل امير المعموري، اليوم الخميس، من خطورة قانون الانتخابات الجديد، لما فيه ثغرات تسمح بعمليات التزوير والتلاعب في النتائج.وقال المعموري، في حديث صحفي، إن “قانون الانتخابات الجديد، الذي تسعى القوى المتنفذة لفرضه على الشعب فيه الكثير من الثغرات التي تسمح بالتزوير والتلاعب في النتائج، ولاسيما الفقرات المتعلقة بانتخابات الخارج والعد والفرز اليدوي”.واوضح أن “اعتراض النواب المستقلين على قانون الانتخابات الجديد، ليس فقط فقرة التقسيم الانتخابي (سانت ليغو) او غيره”، مبينا “لدينا تحفظات كثيرة على القانون، ولهذا تم الطعن بالقانون، وننتظر القرار الحاسم من قبل المحكمة الاتحادية”.وكان النائب المعموري قد اعلن، أمس الاربعاء، قبول المحكمة الاتحادية دعوى قضائية للطعن بدستورية جلسة البرلمان رقم 15 الخاصة بتمرير قانون الانتخابات “سانت ليغو” المعدل.

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