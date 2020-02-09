نائب يحذر من عودة “الحرامي” علاء الموسوي لرئاسة الوقف الشيعي

نائب يحذر من عودة “الحرامي” علاء الموسوي لرئاسة الوقف الشيعي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب جمال المحمداوي، الاحد، عن محاولة لإعادة رئيس ديوان الوقف الشيعي في ادارة الديوان، مشيرا الى انه لا يمكن اعادته الا بعد استكمال الاستجواب والاجابة على شبهات الفساد .وقال المحمداوي في بيان : “نحذر من إعادة  رئيس ديوان الوقف الشيعي للاستمرار في إدارة الديوان أو من يخوله لحين اكتمال إجراءات الاستجواب والانتهاء منه”.واضاف “بحسب ما لدينا من أدلة واثباتات التي سنعرضها أمام مجلس النواب تؤكد وجود شبهات فساد وتلاعب بالمال العام من قبل رئيس ديوان الوقف الشيعي فإننا نحمل اي جهة تود  إعادة صلاحياته للاستمرار بإدارة الوقف الشيعي المسؤولية الكاملة امام الشعب العراقي وعرقلة عملية الاستجواب”.يذكر أن رئيس ديوان الوقف الشيعي يدير منصبه بالوكالة منذ تكليفه  (28 شباط 2015).  فيما ألزم قانون الموازنة العامة في مادته (٥٨) المعدلة بإنهاء ملف الوكالات قبل تاريخ (٢٤ تشرين الأول) . و أن أي إجراء بعد هذا التاريخ يعد باطلاً، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.

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