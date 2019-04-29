نائب يحذر من عودة الدواعش إلى نينوى

نائب يحذر من عودة الدواعش إلى نينوى
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال النائب عن محافظة نينوى، نايف الشمري، الإثنين، 29 نيسان، 2019، إن خطر داعش عاد لـ 4 مناطق حدودية، فيما اقترح 5 حلول عاجلة.وذكر الشمري، في مؤتمر صحفي، من مجلس النواب، ان “المتابع للوضع الامني في نينوى يعرف ان الايام الماضية شهدت بعض الخروقات الامنية وبعض الحوادث في المناطق النائية من المحافظة وعلى الرغم من انها رسالة بائسة من تنظيم داعش المهزوم الا انه علينا ان لا نهملها”.وأضاف: “هذا ما حذرنا منه منذ مدة طويلة، وهو نقص القطعات في المناطق النائية والحدودية بـ 4 مناطق هي البعاج والحضر والقيروان وتل عبطة”.واردف: “ولأن أمن المحافظة ككل يتعلق بسد الثغرات في المناطق الرخوة والنائية نقترح مسك المناطق الحدودية السورية العراقية، ومن ثم نحن بحاجة الى ارسال لوائين على الاقل لمسك الحدود وان تقوم القوات المنية بعمليات استباقية لاستئصال بؤر الارهاب في الاماكن النائية التي يحاول الارهاب استغلالها”.وأشار في مقترحات اضافية ان “الخط الستراتيجي الممتد من من مناطق الحضر عين زالة فيش خابور تم فصل منتسبي حماية النفط ولم يسمح لهم بالعودة في حين كان هذا الخط يحميه قبل دخول داعش للمحافظة 1600 شرطي من ابناء تلك المناطق ويجب اعادتهم”.وفيما دعا الشمري لـ”تزويد المحافظة بكاميرات مراقبة لان ذلك عنصر اساسي في القضاء على الإرهاب بمقترح خامس من قبله”، رأى أن “من الغريب جدا ان لايتم تزويد المحافظة التي عانت من الارهاب ولسنوات عديدة باجهزة تساعد على القضاء على الإرهاب”.

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