نائب يحمل الرئاسة البرلمانية مسؤولية تأخير استجواب وزير التجارة

نائب يحمل الرئاسة البرلمانية مسؤولية تأخير استجواب وزير التجارة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حمل النائب عن كتلة الامال النيابية هادي السلامي ، الثلاثاء، رئاسة مجلس النواب مسؤولية تأخر استجواب وزير التجارة، مؤكدا عزمه استكمال الاستجواب. وقال السلامي في حديث صحفي ، أن “مسألة استجواب وزير التجارة مرتبطة بالدرجة الأولى برئاسة البرلمان إذ ان أعضاء مجلس النواب وقعوا منذ العام الماضي على الاستجواب وما يزال الاستجواب مجهول المصير”. واضاف أن” سبق قدمنا طلبا رسميا إلى رئاسة مجلس النواب لاستجواب وزير التجارة نتيجة الإهمال والتلكؤ وفساد ملف السلة الغذائية إلا أنه تم الغاء الاستجواب حسب قرار المحكمة الاتحادية رقم ١٢١ والمتضمن حكومة تصريف الأعمال “. وأوضح أنه ” بتاريخ ٢٥/ ١٢ تقدمنا بطلب رسمي اخر لتحديد موعد جديد لاستجواب وزير التجارة الحالي لوجود مخالفات الهدر المال في السلة الغذائية “. ودعا السلامي رئاسة مجلس النواب الى تحديد موعد لجلسة استجواب وزير التجارة الحالي وذلك لعلاقة هذا الاستجواب بقوت الشعب العراقي وحقوقه “

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