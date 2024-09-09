نائب يحمل الكتل السياسية مسؤولية عدم حل أزمة الرئاسة البرلمانية

نائب يحمل الكتل السياسية مسؤولية عدم حل أزمة الرئاسة البرلمانية
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 بغداد / شبكة أخبار العراق- حمل النائب عن كتلة المبادرة النيابية عدنان برهان الجحيشي، اليوم الاثنين، القوى السياسية مسؤولية عدم حسم ملف رئيس البرلمان. واكد الجحيشي في تصريح  صحفي ، عدم وجود اتفاق سياسي على حسم ملف رئيس البرلمان، محملا القوى السياسية مسؤولية تأخر حسم منصب رئاسة البرلمان”. وأضاف أن “البرلمان بانتظار اتفاق القوى السياسية لاختيار أحد المرشحين لشغل المنصب، اذ أن قضية منصب رئيس البرلمان مازالت معقدة بسبب الخلافات السياسية”.

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