نائب يحمل سليماني مسؤولية قتل المتظاهرين الشباب

نائب يحمل سليماني مسؤولية قتل المتظاهرين الشباب
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق- حمل عضو مجلس النواب عن الموصل احمد الجبوري، اليوم الاحد، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، مسؤولية اصدار أوامر بقتل المتظاهرين.وقال الجبوري في تغريدة له بموقع تويتر، “لأن المندوب الإيراني في العراق سليماني قال ان المتظاهرين خونة وبعثية ومتآمرين، بعض السلطة الحاكمة في العراق الان قامت بقمع وقتل المتظاهرين السلميين من فقراء العراق ومثقفيه بطريقة وحشية وحدثت مجازر مؤلمة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *