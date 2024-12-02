نائب يدعو إلى اتخاذ موقف حازم تجاه الانتهاك التركي للسيادة العراقية

نائب يدعو إلى اتخاذ موقف حازم تجاه الانتهاك التركي للسيادة العراقية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب ثائر مخيف،الاثنين، إن “تجاوز القوات التركية في الأراضي العراقية مسافة 25 كيلومترًا فضلا عن قيامها بإنشاء معسكرات وقواعد ثابتة باستخدام كتل كونكريتية يشير إلى نيتها البقاء لفترات طويلة داخل العمق العراقي”، مبينا ان “هذا التوغل يستدعي تصعيد الجهود الدبلوماسية لمواجهة هذا الانتهاك”.وأضاف، ان “الحكومة العراقية قد أبلغت الجانب التركي بعدم شرعية هذه التحركات وطالبت بسحب القوات التركية إلا أن أنقرة تبرر وجودها بذرائع واهية”، موضحا ان “تركيا تدّعي حماية أراضيها من داخل الحدود العراقية وهو أمر غير قانوني وغير مقبول دوليا”.وشدد على “ضرورة اتخاذ موقف صارم لحفظ السيادة العراقية ومنع أي تدخل أجنبي ينتهك القوانين الدولية”.

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