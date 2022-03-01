نائب يدعو إلى الإسراع في تشكيل الحكومة المقبلة

نائب يدعو إلى الإسراع في تشكيل الحكومة المقبلة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس تيار الفراتين محمد شياع السوداني، الثلاثاء ، ان تأخر تشكيل حكومة وطنية توافقية يلقي بظلاله على اوضاع البلاد برمتها، داعيا الى أهمية توحيد الجهود من أجل التوصل مع بقية القوى السياسية في تجاوز الازمات الراهنة .وقال السوداني في تصريح صحفي، إنه “بالرغم من وجود تباين واضح في وجهات النظر بين القوى الرئيسية الا انه ينبغي الاسراع في تشكيل الحكومة الجديدة”.واضاف ان “تأخر تشكيل الحكومة الجديدة سيقود البلاد إلى أزمات عديدة وسينعكس سلبا على حياة المواطنين”، مبينا ان “هناك تحديات كبيرة داخلية وخارجية لابد من تجاوزها خلال المرحلة المقبلة والإسراع في تشكيل حكومة وطنية قادرة على تجاوز كافة الازمات”.وشدد السوداني الى “ضرورة تشكيل حكومة وطنية توافقية قادرة على تلبية متطلبات الشعب العراقي”. 

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