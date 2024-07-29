نائب يدعو إلى التريث في تطبيق المادة 140 في مناطق شرقي ديالى

نائب يدعو إلى التريث في تطبيق المادة 140 في مناطق شرقي ديالى
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بغداد/ شبكة أخبار العراق-  دعا النائب مضر الكروي، اليوم الأثنين (29 تموز 2024)، الى التريث في تطبيق المادة 140 في 38 قرية شرقي العراق، مؤكدا أنه يجب مراعاة حساسية الأوضاع.وقال الكروي في حديث صحفي، إن “لجنة تنفيذ المادة 140 أصدرت مؤخرا قرارا حول العقود الزراعية في 38 قرية تقع ضمن محيط قضاء خانقين بمحافظة ديالى، وهو موضوع حساس ويتطلب إجراءات مرنة لأن مئات المزارعين يملكون عقود رسمية تمتد الى عشرات السنوات”.وطالب الكروي رئاسة مجلس الوزراء بـ”إصدار امر بالتريث في تنفيذ قرار لجنة تنفيذ المادة 140 وإعطاء فرصة لتدقيق العقود في القرى المشمولة من قبل لجنة عليا تابعة لوزارة الزراعة وبقية الجهات لتفادي أي ظلم او اجحاف ينال من المزارعين العرب ويجب مراعاة حساسية الأوضاع وأن يتم الامر وفق مبادئ عادلة ومنصفة لتفادي أي ارباك”.وأشار الى أن “التريث هو الأنسب حاليا والاتفاق على إجراءات محددة تفضي الى تحقيق العدالة والانصاف لكل الجهات وان لا يظلم أي مزارع خاصة وان سكان هذه القرى يعيشون فيها منذ عقود طويلة”.يذكر أن لجنة تنفيذ المادة 140 والتي يراسها هادي العامري أصدرت مؤخرا قرار حول العقود الزراعية في قرى خانقين واعادتها الى المزارعين الكرد.

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