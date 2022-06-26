نائب يدعو إلى تدويل الملف المائي ضد إيران وتركيا

نائب يدعو إلى تدويل الملف المائي ضد إيران وتركيا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن تحالف النهج الوطني أحمد طه الربيعي ,الأحد, أن وزارة الموارد المائية لم تصل الى المستوىَ الذي يواكبُ التحديات الحالية في مواجهة تفاقم اللسان الملحي في محافظة البصرة.وقال الربيعي في حديث صحفي, إن “هذه السنة هي الأشدُ بسبب قطع المياه عن العراق من قبل إيران الشر”, مؤكدا أنه ” تم تحديد موعد  استضافة لوزير الموارد المائية في قبة البرلمان لمعرفة الإجراءات التي ستتخذها الوزارة في الأيام المقبلة للحدِ من زيادةِ ضررها على المجتمع, وزيادة الإطلاقات المائية”.وأضاف أن” وزارة المائية كان من واجبها تنظيم ووضع السدة التنظيمية على نهاية شط العرب للسيطرةِ على مياه الأنهار”, داعياً,  “مجلس محافظة البصرة الإسراع إلى التنسيق مع الجهات المعنية لإيجاد حلولاً جذرية إلى هذه المشكلة السنوية وإنهاء تفاقمها في الوقت الحالي”.وتعاني أغلبُ المناطق العراقية، وخاصة وسطِ و جنوب العراق، أزمة مياهً مستمرة منذ سنوات متأثرة بانخفاض مناسيب نهري دجلة والفرات وروافدهما وقطع المياه عن العراق من قبل إيران.

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