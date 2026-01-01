نائب يدعو إلى ترشيح وزراء يتمتعون بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية

آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا النائب عن حركة إشراقة كانون، أحمد مجيد، اليوم الخميس، الكتل السياسية إلى إرسال رسالة واضحة للمجتمع العراقي من خلال ترشيح وزراء يتمتعون بالكفاءة والنزاهة، ويكونون بعيدين عن الانتماءات الحزبية.وقال مجيد في تصريح صحفي، إن “المرحلة المقبلة تتطلب تشكيل حكومة قوية وفاعلة، ولن يتحقق ذلك إلا عبر توافق الكتل السياسية على اختيار وزراء ذوي كفاءة عالية ومستقلين عن الأحزاب”.وأضاف ان “المسؤوليات الجديدة الملقاة على عاتق أعضاء مجلس النواب تستدعي مراجعة عدد من القوانين السابقة وتعديلها بما يتماشى مع المتغيرات الراهنة، خصوصاً القوانين المرتبطة بحياة المواطنين مثل سلم الرواتب، وقانون الحشد الشعبي، وقانون ‘من أين لك هذا’، إلى جانب قوانين أخرى طال انتظارها من قبل الشعب العراقي”.وأشار مجيد إلى أن “البرلمان الحالي ورث عن البرلمان السابق العديد من القوانين التي وصلت إلى مرحلة التصويت بعد إجرائها قراءتين، وتشمل غالبية هذه القوانين شرائح وطبقات مختلفة من المجتمع العراقي”.

