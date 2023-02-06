نائب يدعو إلى تعديل الدستور

نائب يدعو إلى تعديل الدستور
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا رئيس الكتلة التركمانية النائب ارشد الصالحي ، الاثنين ،  القوى السياسية الإجراء تعديلات على الدستور بصيغته الحالية  لانهاء الجمود،  مبينا ان الدستور الجامد لا يسهم في حل النزاعات السياسية.وقال الصالحي في حديث صحفي، أن ” هناك العديد من النقاط الخلافية منها ما يتعلق بالكتلة الاكبر والنفط والغاز بحاجة الى تعديلات دستورية “. وأضاف أن ” اغلب القوانين الخلافية لا يمكن تمريرها دون إجراء تعديلات جوهرية على دستور 2005 “، لافتا إلى أن ” لجنة التعديلات الدستورية التي شكلت في الدورة الماضية أنجزت العديد من الفقرات إلا أنها لم تؤخذ بنظر الاعتبار “. وكان ائتلاف دولة القانون في وقت سابق، قد دعا الى اجراء تعديلات على الدستور العراقي”،  مؤكدا أن فراغات كبيرة في الدستور الحالي تستوجب معالجتها وإعادة صياغتها من جديد.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *