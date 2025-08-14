نائب يدعو إلى جلسة برلمانية خاصة لإخراج القوات التركية من العراق

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا النائب الإطاري ياسر وتوت، الخميس ، مجلس النواب الى عقد جلسة خاصة بشأن استمرار التواجد العسكري التركي شمال العراق ، فيما شدد على ضرورة اصدار قرار ملزم للحكومة بهذا الشآن ،وقال وتوت في تصريح  صحفي ، أن اللجنة “تمتلك رؤية واضحة بشأن ضرورة اتخاذ قرار ملزم للحكومة بخروج القوات التركية وعناصر حزب العمال من جميع الأراضي العراقية”، مبينا ان ” اللجنة ماضية في هذا الحراك لعقد جلسة للتصويت على هذا القرار في قادم الأيام” . وأضاف أن “وجود القوات التركية في العراق لم يعد مبررا، خاصة بعد دعوة زعيم حزب العمال الكردستاني وقف العمليات العسكرية والانتقال إلى المسار السياسي” ، داعيا ” مجلس النواب الى عقد جلسة خاصة لمناقشة الموضوع “.

