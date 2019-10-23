نائب يدعو إلى حل البرلمان لأنه أس الفساد

نائب يدعو إلى حل البرلمان لأنه أس الفساد
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا عضو مجلس النواب، علي الصجري، الأربعاء (23 تشرين الثاني 2019) الى حل البرلمان “لما تسبب بتفشي ظاهرة الفساد وسيطرة الكتل الحزبية التي تعمل على إدارة الحكومة وملئ قراراتها ومصالحها الفئوية والشخصية على حساب ابناء الشعب” على حد تعبيره.وطالب النائب في بيان ، بـ “الدعوة لكتابة دستور بروحٍ عراقية وطنية والانتصار للدم العراقي الذي سال في ساحات التظاهر المقدسة وتغيير النظام من برلماني الى رئاسي وان يكون دور البرلمان القادم رقابي لا تعسفي ولا سارق لخيرات البلاد وتحقيق مصالح كتله الحزبية”.كما دعا “كل عراقي غيور على شعبه ووطنه الى ان يرفض سياسة الحزب الواحد والكتلة المسيطرة على مقدرات الشعب”، مطالبا “المتظاهرين السلميين برفع اصواتهم بقوة والمطالبة بحل البرلمان واجراء انتخابات رئاسية وتفعيل الدور الرقابي ومحاسبة الفاسدين”.وأكد الصجري، أن “أحد أسباب تعطيل عمل البرلماني هو فرض قرارات وسيطرة رؤساء الكتل على اغلبهم وهذا ما نرفضهً جملةً وتفصيلا”.وشدد على “ضرورة أن تحافظ الأجهزة الامنية على ارواح المتظاهرين، لأن المتظاهرين مطالبهم شرعية وواجب تنفيذها وهي حق يقف ورائه جيلٌ شبابي غيور”.

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