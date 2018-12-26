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نائب يدعو إلى حل مؤسستي المساءلة والسجناء لإيقاف هدر المال العام
المالية النيابية:ارتفاع نسبة العجز المالي في موازنة 2019
الحكم على ريبوار الطالباني بالسجن لمدة 6 أشهر غيابياً
تحالف الإصلاح:الحلبوسي حنث باليمين ومرر الحيالي وزيرة للتربية زورا
صالح يؤكد على بناء علاقات متطورة مع كافة الدول على أساس المصالح المشتركة
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المالية النيابية:ارتفاع نسبة العجز المالي في موازنة 2019
وزير النفط:العراق يستورد 10 ملايين لتر بنزين يوميا من الاسواق العالمية
المياحي:فتح منفذ حدودي جديد مع إيران
مسؤول إيراني:علاقة “الحُب” بين إيران والعراق منذ عهد البرامكة
الجيل الجديد:صفقة مشبوهة بين عبد المهدي والبارزاني حول الاتفاق النفطي بين بغداد وأربيل
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