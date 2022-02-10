نائب يدعو إلى خارطة جديدة في تعيين المحافظين

نائب يدعو إلى خارطة جديدة في تعيين المحافظين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس النواب هادي السلامي، الخميس، عن مايدور من حراك اطاح بمحافظين ويسعى للاطاحة باخرين ، مبينا الاجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها.وقال السلامي في حديث صحفي: أنه “مبكراً بدأ العمل على الاطاحة بمحافظين ضمن حراك سياسي تمارسه كتل سياسية ضد كتل اخرى تسعى الاولى للسيطرة وازاحة الثانية “، مضيفا” كما يتم استخدام هذا الحراك كورقة ضغط وتفاوض للتشكيل الحكومي الجديد”.وأضاف ان “مايحصل حاليا هو مخالف للقانون فقد لجأنا للمحكمة الادارية بشان تنصيب محافظ جديد للنجف فلم يكن الامر من صلاحية رئيس مجلس الوزراء “.وتابع السلامي “الكتل السياسية ستستمر بهذا الملف وستستخدمه للمحاصصة حين توزيع المناصب لاحقا، فسيتم رسم خارطة سياسية محلية جديدة”.

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