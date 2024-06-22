نائب يدعو إلى ضبط الأمن في كركوك

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كوبا:يجب محاسبة إسرائيل على أعمالها الإجرامية ضد أهالي غزة
الأمم المتحدة:إسرائيل ما زالت تنتهك القوانين الدولية في جرائمها ضد أهالي غزة
محادثات عسكرية سورية تركية بوساطة روسية
ترامب:لن أدفع فلسا واحداً لأوكرانيا في حال فوزي بالانتخابات
بوتين يتعهد بوقف إطلاق النار مقابل إنسحاب القوات الأوكرانية من 4 مناطق
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منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
رايتس ووتش:الإعدامات الجماعية في ظل حكومة السوداني الإطارية جرائم إنسانية
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السفير الإيراني:تبعية العراق لدولتنا الكبرى من أهداف سياستنا الرئيسية
وزارة النقل:الربط السككي مع إيران من متطلبات مشروع “المقاومة”في العراق والمنطقة
السوداني:بالتعاون مع “الحبيبة إيران سنحقق سيادة البلد”!!
إيران تسرق النفط العراقي بعنوان “الحقل النفطي المشترك”
السوداني:الحشد بريء من قتل واختطاف المواطنين وتجارة المخدرات وتدمير البلاد والعباد!!
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- اذاعة INN