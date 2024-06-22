نائب يدعو إلى ضبط الأمن في كركوك

نائب يدعو إلى ضبط الأمن في كركوك
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدد النائب عن محافظة كركوك أرشد الصالحي، السبت، ثلاث خيارات لضبط امن كركوك.وقال الصالحي في حديث صحفي، ان” كركوك شهدت مؤخرا سلسلة اعتداءات اجرامية لافتا الى التحقيقات كشفت عن هوية بعض الجناة وتم اعتقالهم فعليا منها الاعتداء على أحد ضباط الشرطة”.واضاف ان” الاعتداءات المتكررة تتطلب ثلاثة خيارات مهمة أبرزها ضرورة تدخل وزير الداخلية في ضبط امن كركوك ومنع اي حوادث ارهابية او جنائية والسعي الى تحرك حيال قوائم المطلوبين للقضاء بكل الجرائم واعتقالهم وتعقب خطواتهم”.واشار الى ان” كركوك محافظة مهمة لامن العراق واي خروقات تنعكس سلبا على أمن البلاد “، مؤكدا ان ” مكافحة الارهاب والجريمة ضرورة استراتيجية من أجل درء مخاطر أي تهديدات تمس أمن المواطنين”.يذكر ان كركوك شهدت مؤخرا سلسلة اعتداءات بعضها بدوافع ارهابية واخرى جنائية رغم جهود القوات الامنية في درء مخاطر اي تهديدات مباشرة تمس أمن المواطنين”.

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